Tempesta d'amore, anticipazioni 12 febbraio: fine di un amore (Di venerdì 12 febbraio 2021) La resa dei conti tra Linda e Dirk sarà l'argomento principale dell'episodio di Tempesta d'amore di oggi, venerdì 12 febbraio, come rivelano le anticipazioni. I due ex coniugi si erano riconciliati e tutto sembrava volgere per il meglio, ma durante un romantico e rilassante picnic durante il quale Baumgartner si è assopito tra le braccia di Linda, la donna si è accorta che lui riusciva a muovere le gambe. Così, insospettita anche dall'atteggiamento dell'ex marito e dalle accuse mosse da André sul conto del rivale, ha deciso di spiarlo e si è nascosta nella sua stanza dove con sgomento ha visto con i propri occhi Dirk alzarsi dalla sedia a rotelle e camminare. Linda, delusa e amareggiata, gli ha fatto una scenata che ha attirato l'attenzione di Steffen che è intervenuto per capire cosa stesse ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 12 febbraio 2021) La resa dei conti tra Linda e Dirk sarà l'argomento principale dell'episodio did'di oggi, venerdì 12, come rivelano le. I due ex coniugi si erano riconciliati e tutto sembrava volgere per il meglio, ma durante un romantico e rilassante picnic durante il quale Baumgartner si è assopito tra le braccia di Linda, la donna si è accorta che lui riusciva a muovere le gambe. Così, insospettita anche dall'atteggiamento dell'ex marito e dalle accuse mosse da André sul conto del rivale, ha deciso di spiarlo e si è nascosta nella sua stanza dove con sgomento ha visto con i propri occhi Dirk alzarsi dalla sedia a rotelle e camminare. Linda, delusa e amareggiata, gli ha fatto una scenata che ha attirato l'attenzione di Steffen che è intervenuto per capire cosa stesse ...

