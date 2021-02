Stella Pecollo | «Amare se stessi | l’amore più bello che c’è»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attitudine giramondo di Stella Pecollo, in tempi pandemici, sta in un navigatore che «parla» in inglese, in un numero internazionale con cui ti risponde su WhatsApp, nei ricordi delle case che ha avuto a Londra, in Cina, in America. Indole inquieta e determinata, Stella ha lasciato «il paese» a 21 anni: prima il trasferimento a Milano, poi i corsi di recitazione. Attrice, doppiatrice, musicista, lo scorso maggio si è raccontata anche in un libro-manifesto: Io sono bella – La leggerezza non è una questione di peso. E ora, alla vigilia di San Valentino, Stella diffonde via social la lezione più importante che ha imparato: «Amare se stessi è la forma più bella d’amore». Da lì, infatti, deriva tutto il resto. Per questo anche quest’anno ha lanciato la #selflovechallenge, ossia l’invito a fare (e a raccontare) ogni giorno un gesto di amor proprio.