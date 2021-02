Spal-Empoli in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Spal-Empoli sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventitreesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre pareggi ed una sconfitta, vogliono tornare al successo per restare in corsa per la promozione diretta in Serie A; la capolista, invece, dopo il pareggio con il Pescara, ha intenzione di riprendere subito il proprio cammino e mantenere il primato in classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di sabato 13 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventitreesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi ed una sconfitta, vogliono tornare al successo per restare in corsa per la promozioneinA; la capolista, invece, dopo il pareggio con il Pescara, ha intenzione di riprendere subito il proprio cammino e mantenere il primato in classifica. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di sabato 13 febbraio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

diego_benvenuti : Primavera Lazio x Empoli: Tommaso Baldanzi, Emmanuel Ekong Inter x Roma: Gaetano Oristanio, Martin Satriano, Matia… - EmpoliCalcio : #SpalEmpoliStory La doppietta di Kurtic, le reti azzurri di Krunic e Caputo per il 2-2 finale: in 100 secondi rived… - Fantacalciok : Serie B, SPAL – Empoli: diretta live, risultato in tempo reale - spaziocalcio : #SerieB, dopo #JuveInter di #CoppaItalia l'arbitro Maurizio #Mariani dirigerà il big match #SPALEmpoli - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Spal-Empoli all’internazionale Mariani #empolifc -