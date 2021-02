Sondaggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Fondazione BRF ha lanciato un’importante iniziativa sulla sindrome post Covid-19. Il test è riservato a chi è stato dichiarato guarito. Sindrome post-Covid, indagine multicentrica sui sintomi persistenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Fondazione BRF ha lanciato un’importante iniziativa sulla sindrome post Covid-19. Il test è riservato a chi è stato dichiarato guarito. Sindrome post-Covid, indagine multicentrica sui sintomi persistenti su Notizie.it.

borghi_claudio : Non so quanti voteranno su #rousseau ma il sondaggio 'governo o opposizione' fatto con la community subito dopo l'i… - borghi_claudio : @babylonboss Guardi che io (per curiosità mia) ho chiesto alla community con sondaggio che secondo me è stato più p… - PE_Italia : ?????????? Sette italiani su dieci ritengono che la ripresa dalla pandemia sarà più rapida grazie agli aiuti europei. ??… - infoitinterno : Crisi di Governo, Draghi popolare e Renzi vincitore: il sondaggio - vlasec_ciotto : RT @Affaritaliani: CAMBIA TUTTO Ecco i dati che ribaltano la maggioranza! #12febbraio #DiBattista #Draghi #GovernoDraghi #Governo #Lega… -