Sampdoria, le ultime in vista della Fiorentina: Gabbiadini sempre in gruppo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Seduta dell’antivigilia per la Sampdoria: i blucerchiati continuano la preparazione verso la Fiorentina con Gabbiadini ancora in gruppo «Meno due giorni alla Fiorentina e la Sampdoria prosegue la preparazione sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. In vista della sfida di domenica con i viola (ore 15.00) Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata sullo sviluppo della reattività e sulla finalizzazione, conclusa con un’esercitazione tecnica sotto forma di tiri in porta. Insieme con il gruppo al completo anche Manolo Gabbiadini, che ha poi aggiunto un lavoro programmato di recupero agonistico per la crescita aerobica. Domattina, sabato, i blucerchiati sosteranno la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Seduta dell’antivigilia per la: i blucerchiati continuano la preparazione verso laconancora in«Meno due giorni allae laprosegue la preparazione sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Insfida di domenica con i viola (ore 15.00) Claudio Ranieri e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata sullo svilupporeattività e sulla finalizzazione, conclusa con un’esercitazione tecnica sotto forma di tiri in porta. Insieme con ilal completo anche Manolo, che ha poi aggiunto un lavoro programmato di recupero agonistico per la crescita aerobica. Domattina, sabato, i blucerchiati sosteranno la ...

