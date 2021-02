Reddito di cittadinanza | quando arriva il pagamento di febbraio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021) È in arrivo ildeldirelativo al mese di2021, per tutti i beneficiari in possesso dei requisiti che abbiano fatto domanda all’Inps. Le date di ricarica della card non sono uguali per tutti perché sono legate a quelle di presentazione della domanda di accesso al sussidio. Quindi anche per il mese di, ci sono date diverse per chi sta aspettando il primoin seguito a domanda fatta entro la fine del mese scorso, per chi ha fatta domanda di rinnovo a gennaio o per chi ha già beneficiato di RdC nel passato. Vediamo insieme quali sono per il mese didi, le date dei pagamenti diIldel ...