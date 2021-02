Rebus totoministri, il silenzio di Draghi scuote i partiti: in nomi in ballo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il cambio di passo col passato è evidente, quasi scioccante. Nulla di ciò a cui eravamo abituati è più come prima e il silenzio del premier incaricato Mario Draghi – così lontano dalle frenetiche comunicazioni sui social network – agita non sono i media ma anche i partiti e i ministri uscenti, specie quelli che confidano in un rinnovo. Secondo quanto riporta Adnkronos, “Per ora a noi non risultano telefonate”, assicura un big dei 5 Stelle. Più o meno stesse parole spese dagli esponenti degli altri partiti che si apprestano a prendere parte a una variegata maggioranza. Intanto è arrivato il voto di Rousseau, con il 59,3% dei votanti che ha dato il via libera all’ascesa dell’ex numero uno della Bce verso Palazzo Chigi. Da alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, sembrerebbe che Draghi ieri abbia ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il cambio di passo col passato è evidente, quasi scioccante. Nulla di ciò a cui eravamo abituati è più come prima e ildel premier incaricato Mario– così lontano dalle frenetiche comunicazioni sui social network – agita non sono i media ma anche ie i ministri uscenti, specie quelli che confidano in un rinnovo. Secondo quanto riporta Adnkronos, “Per ora a noi non risultano telefonate”, assicura un big dei 5 Stelle. Più o meno stesse parole spese dagli esponenti degli altriche si apprestano a prendere parte a una variegata maggioranza. Intanto è arrivato il voto di Rousseau, con il 59,3% dei votanti che ha dato il via libera all’ascesa dell’ex numero uno della Bce verso Palazzo Chigi. Da alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, sembrerebbe cheieri abbia ...

