Pioli “In piena sintonia con Gazidis e tutto il club”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) CARNAGO (ITALPRESS) – “Le parole dimi hanno fatto piacere, siamo in, il nostro rapporto è cresciuto nel tempo e adesso siamo in completa, così come conile l’area tecnica, c’è unione di intenti e questa è la cosa più importante, lavoriamo affinchè iltorni ai livelli che merita”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del match contro lo Spezia e in merito agli elogi ricevuti in settimana dall’ad rossonero. “Noi non abbiamo mai avvertito divisioni all’interno del, anzi ci hanno sempre fatto lavorare nel miglior modo possibile, Maldini e Massara sono sempre presenti e tutte le componenti hanno lavorato per creare un ambiente sereno, abbiamo gettato delle buone basi per il futuro, ma ...