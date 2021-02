Petrachi vince la causa con la Roma: il licenziamento non fu per giusta causa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il primo grado se lo aggiudica Gianluca Petrachi, che vince la causa contro la Roma per il licenziamento. Il Tribunale di Roma, stando a quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, ha accolto il ricorso del dirigente contro il club, accertando l’insussistenza della giusta causa di licenziamento. La Roma è stata condannata al pagamento dei danni per la perdita delle retribuzioni e per la lesione dell’immagine. I giallorossi potranno impugnare eventualmente la decisione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il primo grado se lo aggiudica Gianluca, chelacontro laper il. Il Tribunale di, stando a quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, ha accolto il ricorso del dirigente contro il club, accertando l’insussistenza delladi. Laè stata condannata al pagamento dei danni per la perdita delle retribuzioni e per la lesione dell’immagine. I giallorossi potranno impugnare eventualmente la decisione. L'articolo ilNapolista.

