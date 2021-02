Movida a Napoli, nel week end saranno intensificati i controlli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – saranno intensificati i controlli della polizia, con il sostegno della Protezione Civile, nel week end. Dati gli ultimi fine settimana ricchi di assembramenti il prefetto di Napoli Marco Valentini ha predisposto tale decisione durante un incontro di ieri tenutosi in videoconferenza. In effetti dal tardo pomeriggio fino all’ora del coprifuoco, ed oltre, ci sono stati tanti, troppi, assembramenti in giro per la città. In particolar modo al Centro Storico e ai baretti di Chiaia. Insomma nei luoghi classici della Movida partenopea. Per evitare ulteriori assembramenti e quindi per evitare il propagarsi del virus gli agenti delle forze armate e non solo, con un controllo straordinario, presidieranno le zone più “pericolose”. Faranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidella polizia, con il sostegno della Protezione Civile, nelend. Dati gli ultimi fine settimana ricchi di assembramenti il prefetto diMarco Valentini ha predisposto tale decisione durante un incontro di ieri tenutosi in videoconferenza. In effetti dal tardo pomeriggio fino all’ora del coprifuoco, ed oltre, ci sono stati tanti, troppi, assembramenti in giro per la città. In particolar modo al Centro Storico e ai baretti di Chiaia. Insomma nei luoghi classici dellapartenopea. Per evitare ulteriori assembramenti e quindi per evitare il propagarsi del virus gli agenti delle forze armate e non solo, con un controllo straordinario, presidieranno le zone più “pericolose”. Faranno ...

