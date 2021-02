Moto3, Dennis Foggia: “The Rocket” sogna il titolo con Leopard (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha da poco raggiunto quota 20 anni Dennis Foggia, uno dei piloti favoriti (almeno sulla carta) per il campionato iridato 2021 nella categoria Moto3. Alle sue spalle un’esperienza consolidata grazie ai suoi trionfi e alla velocità dimostrata nelle categorie propedeutiche al motomondiale. Infatti, da quattro anni è uno dei volti più noti di questa classe motociclistica. La prima volta in sella ad una moto Romano di nascita, fin da piccolo condivide la passione per i motori con papà Fabio. È all’età di sette anni che Dennis sale in sella alla sua prima moto in un parcheggio di un supermercato. Da quel momento inizia la scalata del numero 7 conosciuto da tutti come il missile romano, “The Rocket”. Tante volte il giovane Dennis ha spiegato l’origine di questo soprannome: “Nasce da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha da poco raggiunto quota 20 anni, uno dei piloti favoriti (almeno sulla carta) per il campionato iridato 2021 nella categoria. Alle sue spalle un’esperienza consolidata grazie ai suoi trionfi e alla velocità dimostrata nelle categorie propedeutiche al motomondiale. Infatti, da quattro anni è uno dei volti più noti di questa classe motociclistica. La prima volta in sella ad una moto Romano di nascita, fin da piccolo condivide la passione per i motori con papà Fabio. È all’età di sette anni chesale in sella alla sua prima moto in un parcheggio di un supermercato. Da quel momento inizia la scalata del numero 7 conosciuto da tutti come il missile romano, “The”. Tante volte il giovaneha spiegato l’origine di questo soprannome: “Nasce da ...

La nuova stagione Moto3 , che partirà dal 28 marzo in Qatar , per Dennis Foggia dovrà essere quella in cui sfruttare la grande occasione che ha tra le mani. Il pilota 20enne originario di Roma, dopo tre stagioni ...

La carriera di Dennis Foggia, pilota romano di Moto3. Dai suoi esordi nelle categorie inferiori alla vittoria nel CEV, fino alla Moto3.

La stagione 2021 di Moto3 partirà dal circuito del Qatar con i test invernali. Ecco le squadre e i piloti che parteciperanno al campionato.

