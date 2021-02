M5s nel governo Draghi | Travaglio su La7 | “Non toccheranno palla e non conteranno più niente Eppure sono il partito di maggioranza relativa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Una spaccatura all’interno dei 5 Stelle? Credo che ci sarà per forza qualcuno che non ha lo stomaco così forte da votare uncon Berlusconi e con quelli che gli hanno buttato giù i due precedenti governi. Neli 5 Stelle non, non contano piùildi”.le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco, a proposito del sì del M5s al. “Nel Conte Uno il ‘boccino’ ce l’avevano loro, così come lanel Consiglio dei Ministri e l presidente del Consiglio – spiega ...