Logan Sargeant, la speranza americana che rinuncia alla F1 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sogno mai sopito di riportare la bandiera americana ai vertici della F1 subisce una battuta d’arresto. L’erede di Mario Andretti si farà attendere ancora per un po’ di tempo, dopo che il principale candidato ha deciso di voltare la testa altrove. E’ il caso di Logan Sargeant, giovane talento statunitense che dopo un’ottima annata in F3 ha deciso di lasciare l’Europa per cercare nuove opportunità in patria. Sargeant, nel 2020 ha corso con il Prema Powerteam, la stessa struttura che ha schierato Mick Schumacher in F2. Logan ha concluso il campionato cadetto al terzo posto, perdendo il titolo per soli quattro punti nei confronti del vincitore, l’australiano Oscar Piastri. Mick Schumacher correrà per la Haas nel 2021 Chi è Logan Sargeant? Classe 2000, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il sogno mai sopito di riportare la bandieraai vertici della F1 subisce una battuta d’arresto. L’erede di Mario Andretti si farà attendere ancora per un po’ di tempo, dopo che il principale candidato ha deciso di voltare la testa altrove. E’ il caso di, giovane talento statunitense che dopo un’ottima annata in F3 ha deciso di lasciare l’Europa per cercare nuove opportunità in patria., nel 2020 ha corso con il Prema Powerteam, la stessa struttura che ha schierato Mick Schumacher in F2.ha concluso il campionato cadetto al terzo posto, perdendo il titolo per soli quattro punti nei confronti del vincitore, l’australiano Oscar Piastri. Mick Schumacher correrà per la Haas nel 2021 Chi è? Classe 2000, ...

