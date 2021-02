I danni da fumo non colpiscono solo cuore e polmoni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che il fumo facesse male alla salute (anche mentale) non è una novità. Eppure, secondo la ricerca presentata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) lo scorso 29 maggio in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, ad aprile 2020 i fumatori in Italia rappresentavano il 23,3% della popolazione, in aumento rispetto al dato della valutazione dello scorso anno che era il 22%, seppur nella media di oscillazione degli ultimi 5 anni. I fumatori nell'emergenza Covid Ma quindi, durante il periodo legato all’emergenza COVID i fumatori sono aumentati o diminuiti? I dati testimoniano una diminuzione dei fumatori di 1,4 punti percentuali, che corrispondono a una stima di circa 630 mila fumatori in meno (circa 334 mila uomini e 295 mila donne). Un calo che ha coinciso con l’aumento degli utilizzatori di sigaretta elettronica e altri sistemi che riducono o annullano la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Che ilfacesse male alla salute (anche mentale) non è una novità. Eppure, secondo la ricerca presentata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) lo scorso 29 maggio in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, ad aprile 2020 i fumatori in Italia rappresentavano il 23,3% della popolazione, in aumento rispetto al dato della valutazione dello scorso anno che era il 22%, seppur nella media di oscillazione degli ultimi 5 anni. I fumatori nell'emergenza Covid Ma quindi, durante il periodo legato all’emergenza COVID i fumatori sono aumentati o diminuiti? I dati testimoniano una diminuzione dei fumatori di 1,4 punti percentuali, che corrispondono a una stima di circa 630 mila fumatori in meno (circa 334 mila uomini e 295 mila donne). Un calo che ha coinciso con l’aumento degli utilizzatori di sigaretta elettronica e altri sistemi che riducono o annullano la ...

