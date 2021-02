Governo | Salvini | ' non vediamo l' ora di metterci a lavorare'

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Noi non avevamo chiesto nomi ma cose da fare: un ministero della disabilità, che è stato creato, un ministero del turismo ad hoc", visto il settore in "grande sofferenza". "Ora nonl'ora di". Lo dice il leader della Lega Matteo, ospite del Tg di La7, rivelando di essere stato chiamato dal premier, Mario Draghi, "10 minuti prima" della sua salita al Quirinale.

Ultime Notizie dalla rete : Governo Salvini

... sposata con due figli, Luciana Lamorgese è stata uno dei pochi tecnici in una guida Pd e ... Nei primi mesi ha dovuto fronteggiare gli attacchi di Matteoe le accuse di una linea troppo ...Ad un politico, il leghista Giancarlo Giorgetti , considerato il vero fautore dell'avvicinamento di Matteoal progetto deldi unità nazionale, è andato i dello Sviluppo economico, ...Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Noi non avevamo chiesto nomi ma cose da fare: un ministero della disabilità, che è stato creato, un ministero del turismo ad hoc", visto il settore in "grande sofferenza".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev «Che il nuovo Governo nasca all’insegna del cambiamento e del futuro. Abbiamo totale fiducia nel professor Draghi cui non abbiamo allungato foglietti o dato ...