Forcella pulisce Forcella, Marisa Laurito guida con scopa e paletta intellettuali e donne del quartiere

Hanno la scopa e la paletta, hanno voglia di stare in strada a lanciare ai cittadini un segnale forte di cura per il quartiere di Forcella, un dedalo di vicoli amato dai turisti prima del covid e oggi tornato solo, con le strade in effetti molto sporche e un'atmosfera di abbandono. "Forcella pulisce Forcella" è un modo per riportare al centro il quartiere a partire dalla pulizia e lo mettono in atto gli enti culturali della zona, dal teatro Trianon alla Fondazione Banco di Napoli, fino al Museo Madre insieme alle parrocchie e L'Altra Napoli Onlus. "Nel nostro salotto a casa – spiega Marisa Laurito, direttrice del Trianon – mai butteremmo una lattina o una cicca di ...

