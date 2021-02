Dopo l' addio a M5s | Di Battista attacca | Governo horror

Leggi su agi

(Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - "È partita la 'rappresaglia' mediatica contro di me dai giornali berlusconiani", dice Alessandro Diil giornol'ormai definitivo strappo con il Movimento 5 stelle. L'ex deputato torna adre l'eventualeDraghi e dalla propria pagina Facebook spiega di sentirsi nel mirino anche "per articoli come questo, qui ho messo in fila fatti, solo fatti provati e sentenze". Il riferimento è a un pezzo molto critico nei confronti di Silvio Berlusconi pubblicato nei giorni scorsi su Tpi. "Il quadro - rimarca l'ex M5s, che peraltro nello spazio relativo alle informazioni sul social network mantiene la qualifica di "deputato della Repubblica italiana" - è da film. Soprattutto in virtù del fatto che un partito come Forza Italia, nato con determinati presupposti, con ...