Covid, Rezza: “Indice di contagio in crescita. Preoccupano le varianti, avanti con la prudenza” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “I casi di Covid rimangono stazionari, mentre cresce l’Rt questa settimana e si fissa a 0,95. Per quanto riguarda i posti di terapia intensiva l’occupazione resta al di sotto della soglia critica. Giusto mantenere comportamenti prudenti e il divieto di spostamento tra regioni“. Così Giovanni Rezza, direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute commenta il report settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “I casi dirimangono stazionari, mentre cresce l’Rt questa settimana e si fissa a 0,95. Per quanto riguarda i posti di terapia intensiva l’occupazione resta al di sotto della soglia critica. Giusto mantenere comportamenti prudenti e il divieto di spostamento tra regioni“. Così Giovanni, direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute commenta il report settimanale sulla situazione epidemiologica in Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MediasetTgcom24 : Rezza: in Umbria variante brasiliana negli ospedali #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - infoitinterno : Covid, Rezza: 'Presenza diffusa delle varianti in Italia' - Agenzia_Dire : I dati relativi alla pandemia sono per lo più stabili, ma il direttore della prevenzione del @MinisteroSalute Giova… - giornaleradiofm : Coronavirus: Rezza, quarantena vaccinati? 'Sì, in questa fase servono piccoli sacrifici': MIlano, 12 feb. (Adnkrono… -