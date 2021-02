Covid | Miozzo | “Ristoranti aperti? Solo con controllo esercito”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 febbraio 2021)in emergenza? Sì, ma a patto di uncapillare dei luoghi di assembramento, anche con l’aiuto dell’. A spiegarlo è Agostino, coordinatore del Cts, intervistato da Repubblica. “La terapia più efficace – sottolinea – sarebbe un lockdown totale per altri due mesi. Ma non possiamo permetterci questa terapia: il Paese è in grave sofferenza con milioni di persone in stato di assoluta precarietà e il governo non è in grado di supplire alle necessità. Le riaperture che si stanno autorizzando comportano un rischio relativo. Poco incide il singolo settore sull’Rt ma se sommiamo i settori generiamo una somma esponenziale dei rischi”. “Questo – aggiunge – è il vero dilemma con cui ci dobbiamo confrontare nelle prossime settimane se non vogliamo ...