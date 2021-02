Covid-19, l’Rt sopra l’1: la Liguria in fascia arancione con Abruzzo, Toscana e provincia di Trento. Bozza Dpcm, stop agli spostamenti tra regioni dal 16 al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) In base al report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, la regione è fra quelle a rischio maggiore Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 12 febbraio 2021) In base al report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, la regione è fra quelle a rischio maggiore

TgLa7 : #Covid: sale a 0,95 l'indice di contagio Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitor… - Corriere : Covid, l’Rt in Italia sale a 0,95. I dati del monitoraggio dell’Iss - MediasetTgcom24 : L'indice Rt nazionale sale a 0,95 #covid - alexchicchi : RT @konomoronao: Lettera Ue a Gualtieri: “Bene l’impostazione generale del Recovery plan, lavorare sui dettagli di riforme e investimenti”… - BarbaraRaval : RT @nabopi: @MinervaMcGrani1 @RavenLotis2 L'Italia è al primo posto in Europa per le infezioni ospedaliere e per i conseguenti decessi. Dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Rt Stretta della Ue sull’export di vaccini: sale la tensione con la Gran Bretagna Il Sole 24 ORE