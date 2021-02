Cimitero Flaminio | Politi | pessima gestione Ama

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – “Malgrado le dichiarazioni da parte di Ama, la situazione nei cimiteri capitolini non e’ affatto rassicurante. La nota dell’11 febbraio inviata da Ama alle agenzie funebri ha fatto scoppiare una bomba nell’ambiente, si parlava di sospendere tutte le tumulazioni, le inumazioni e gli affidi urne cinerarie nel.” “Questa mattina con i carabinieri alle porte, la nota viene rettificata e si sospende solamente il servizio delle consegne delle urne. La societa’ comunica che sono stati posti i sigilli dalla Asl ai depositi urne per inosservanza alle norme sulla prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.” “E’ evidente a nostro avviso, che in Ama si stia navigando a vista, senza controllo ne’ una reale programmazione per affrontare l’aumento dei decessi dovuti alla pandemia. Lafallimentare di Ama non ...