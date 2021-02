Chiara Ferragni copia Moon Boot: costretta al risarcimento (Di venerdì 12 febbraio 2021) Guai per Chiara Ferragni: il tribunale di Milano ha decretato che gli Snow Boot creati dall’imprenditrice sono un plagio dei Moon Boot, e ha disposto il ritiro dal mercato. Non solo. Previsto pure il risarcimento a favore di Tecnica, l’azienda che li ha ideati 52 anni fa e che si è ispirata agli stivali indossati da Armstrong durante lo sbarco sulla luna. Insomma, i Moon Boot sono un’opera Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Guai per: il tribunale di Milano ha decretato che gli Snowcreati dall’imprenditrice sono un plagio dei, e ha disposto il ritiro dal mercato. Non solo. Previsto pure ila favore di Tecnica, l’azienda che li ha ideati 52 anni fa e che si è ispirata agli stivali indossati da Armstrong durante lo sbarco sulla luna. Insomma, isono un’opera Articolo completo: dal blog SoloDonna

