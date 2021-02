Biathlon, sprint maschile Mondiali Pokljuka 2021. Lukas Hofer sogna la medaglia nel format prediletto dagli azzurri (Di venerdì 12 febbraio 2021) La seconda delle dodici gare in programma ai Mondiali di Pokljuka 2021 sarà la sprint maschile. La competizione andrà in scena il 12 febbraio e prenderà il via alle ore 14.30, assegnando il proprio XXXVII titolo iridato. La prova, ideata negli anni ’70, rappresenta il primo format individuale alternativo rispetto all’originale venti chilometri, cui si è affiancata nel programma iridato a partire dal 1974. STAGIONE 2020-2021 Nella stagione in corso si sono disputate 6 sprint in cui si sono imposti quattro atleti diversi e sono complessivamente saliti sul podio nove differenti uomini. L’unico capace di ripetersi è stato Johannes Bø, il quale ha raccolto ben 3 successi (Kontiolahti I, Oberhof I, Oberhof II). Si conta invece 1 vittoria per Tarjei Bø ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) La seconda delle dodici gare in programma aidisarà la. La competizione andrà in scena il 12 febbraio e prenderà il via alle ore 14.30, assegnando il proprio XXXVII titolo iridato. La prova, ideata negli anni ’70, rappresenta il primoindividuale alternativo rispetto all’originale venti chilometri, cui si è affiancata nel programma iridato a partire dal 1974. STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si sono disputate 6in cui si sono imposti quattro atleti diversi e sono complessivamente saliti sul podio nove differenti uomini. L’unico capace di ripetersi è stato Johannes Bø, il quale ha raccolto ben 3 successi (Kontiolahti I, Oberhof I, Oberhof II). Si conta invece 1 vittoria per Tarjei Bø ...

