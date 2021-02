Australian Open 2021 | gli italiani in campo il 13 febbraio | orari | tv | streaming | ordine di gioco

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sarà la giornata di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, la sesta degli, che porta dritta verso il completamento degli ottavi di finale della parte bassa tra gli uomini e di quella alta tra le donne. Per il romano e il ligure sono ci sono due sfide tra le più di prospettiva dell’intera giornata. Il numero 1 d’Italia, infatti, giocherà contro il russo Karen Khachanov, con cui a livello professionistico è 3-0 nei precedenti, vinti tutti quando era indietro in classifica rispetto al suo avversario. Questa è la prima volta in cui si affronteranno con l’azzurro davanti. Il numero 2 del nostro Paese, invece, dopo i cinque set con Salvatore Caruso ha una sfida che per certi versi è anche più complicata con l’o Alex de Minaur, ma con davanti la prospettiva di poter incontrare Nadal. E forse ...

Eurosport_IT : LOCKDOWN A MELBOURNE ???? Lo stato di Victoria indice 5 giorni di Lockdown dopo i 13 casi di coronavirus riscontrati… - livetennisit : Australian Open: Amara sconfitta per Sara Errani. L’azzurra è arrivata ad un passo dalla vittoria contro la Hsieh (… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Agli #Australian Open parla #De Minaur, prossimo avversario di #Fognini - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Tennis #AusOpen # Melbourne va in lockdown: Australian Open a porte chiuse fino a mercoledì - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Ausopen #Zverev e #Dimitrov avanti tutta. Promosse Serena Williams e #Osaka -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Da domani a mercoledì l'd'Australia sarà in lockdown e quindi senza spettatori. È questo quanto ha deciso il Governo dello Stato di Victoria dopo i 13 casi di covid accertati in un albergo nei pressi dell'aeroporto di ...Il torneo di tennis dell'continuerà ma a porte chiuse, dopo l'annuncio di un lockdown di cinque giorni ordinato oggi a Melbourne dalle autorità australiane nel tentativo di arginare la comparsa di una variante ...Tennis | Australian Open, Featured | Ogni tanto il tennis offre queste partite che non sembrano avere un senso. Non c'era nessun motivo per pensare che Diego Schwartzman potesse incontrare ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sara Errani esce di scena al terzo turno degli Australian Open femminili, il primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. La 33enne tennista romagn ...