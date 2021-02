Anche Eliza Dushku supporta Charisma Carpenter e le altre attrici di Buffy dopo le accuse a Joss Whedon: “Stiamo male, stanche dei segreti” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche Eliza Dushku si schiera contro Joss Whedon e in supporto di Charisma Carpenter, che ha l’ha accusato di cattiva condotta sul set di Buffy e Angel. Come avevano fatto le colleghe Sarah Michelle Gellar, Michelle Trachtenberg, Amber Benson ed Emma Caulfield, Eliza Dushku ha scelto i social media per esprimere il suo supporto alla Carpenter. Nel suo post su Instagram, l’attrice, che ha vestito i panni di Faith in Buffy e nel suo spin-off Angel, ha descritto il racconto della collega “potente, doloroso, nonché il dipinto di un quadro che non vedremo mai e che non conosceremo mai nei dettagli”. “Non lo sapevo e ora non lo dimenticherò”, ha continuato la Dushku. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021)si schiera controe in supporto di, che ha l’ha accusato di cattiva condotta sul set die Angel. Come avevano fatto le colleghe Sarah Michelle Gellar, Michelle Trachtenberg, Amber Benson ed Emma Caulfield,ha scelto i social media per esprimere il suo supporto alla. Nel suo post su Instagram, l’attrice, che ha vestito i panni di Faith ine nel suo spin-off Angel, ha descritto il racconto della collega “potente, doloroso, nonché il dipinto di un quadro che non vedremo mai e che non conosceremo mai nei dettagli”. “Non lo sapevo e ora non lo dimenticherò”, ha continuato la. ...

