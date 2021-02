Amici 20, Arisa sostituisce Elisabetta: “Il prossimo anno ti darò il banco” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, di Amici 20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo assistito ad un colpo di scena. Arisa ha deciso di sostituire la sua allieva Elisabetta che, per altro, era entrata nel talent show appena due settimane fa vincendo la sfida contro Arianna. La coach ha fatto recapitare una busta rossa alla cantante: tutti si aspettavano fosse una sfida e, invece, il contenuto della lettera era molto differente. La coach, prossima alla partecipazioni di Sanremo 2021, infatti, ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno portata a tale scelta e, alla base di tutto, ci sarebbe proprio la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival della Canzone italiana. Arisa, infatti, ha scritto che mancherà ad Amici 20 per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella puntata del daytime di oggi, venerdì 12 febbraio 2021, di20 andata in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque, abbiamo assistito ad un colpo di scena.ha deciso di sostituire la sua allievache, per altro, era entrata nel talent show appena due settimane fa vincendo la sfida contro Arianna. La coach ha fatto recapitare una busta rossa alla cantante: tutti si aspettavano fosse una sfida e, invece, il contenuto della lettera era molto differente. La coach, prossima alla partecipazioni di Sanremo 2021, infatti, ha voluto spiegare le motivazioni che l’hportata a tale scelta e, alla base di tutto, ci sarebbe proprio la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival della Canzone italiana., infatti, ha scritto che mancherà ad20 per ...

Tanoino1 : #Amici20 certo, mi dispiace per Elisabetta. Ma Arisa è stata chiara, onesta ma non cattiva: lei non è pronta, e non… - IsaeChia : ‘#Amici20’, #Arisa fa entrare #GaiaDiFusco nella scuola al posto di una delle attuali cantanti: ecco chi - occhio_notizie : Amici 2021, #Arisa sostituisce #Elisabetta. Lei non si dà pace: 'Per me è una sconfitta personale' #amici21 - MaddalenaDicec1 : RT @jackyll92: Sto ancora cercando di capire cosa abbia spinto Arisa a proporsi come insegnante di Elisabetta per la prossima edizione di '… - jackyll92 : Sto ancora cercando di capire cosa abbia spinto Arisa a proporsi come insegnante di Elisabetta per la prossima ediz… -

