Agguato a Scampia | 40enne muore per ferite da arma da fuoco

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un uomo di 40 anni è morto in ospedale a causa delleriportate in una sparatoria a. L’uomo si trovava nel circolo “Ultrà Napoli SezioneCiccio Turrini” quando è stato raggiunto da diversi colpi dida. Inutile il trasporto all’ospedale Cardarelli. Secondo le primissime ricostruzioni dei carabinieri, il deceduto, detto “Tarantella”, è considerato vicino al clan Abbinante. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia Stella, al momento non risultano testimoni oculari” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

