UeD | il gesto di Davide dopo la scelta | fa vedere a tutti cosa ha fatto per la sua Chiara

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Finalmente a Uomini e Donne è andata in onda ladiDonadei. Nella puntata di mercoledì 10 febbraio, il tronista ha deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi conRabbi. “Quando ci guardavamo qui in studio sorridevamo sempre – le ha detto appena si è ricompostoil no a Beatrice – È stata la nostra forza in questo percorso sorridere tanto insieme. Avere quell’intesa che senza parlare ci capivamo in tante cose. Io avrei scelto sempre te fino a un certo punto del percorso. Poi non riuscivo più a ritrovarti, a sentirti, non mi arrivavi”. Ma “poi, a Roma davanti alla Fontana di Trevi abbiamo espresso un desiderio, il mio era di trovare la persona adatta a me. Non lo so se quel desiderio si è realizzato però quella persona sei tu”.(Continuala foto) E ...