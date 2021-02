Tutta scena – il teatro in camera, Vinicio Marchioni porta su TvLoft ‘La più lunga ora – Ricordi di Dino Campana a Sibilla Aleramo’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) Prosegue ‘Tutta scena – il teatro in camera’, la serie di otto spettacoli, realizzata in esclusiva su TvLoft, dopo l’esordio di Gabriele Lavia, con un volto come Vinicio Marchioni. Ne ‘La più lunga ora’, lo spettacolo scritto e diretto dallo stesso Marchioni, l’attore romano veste i panni del poeta Dino Campana, autore de ‘I Canti Orfici’, intellettuale irregolare tra i più importanti del Novecento. Dino Campana conclude la sua vita nel 1932 nel manicomio di Castelpulci a Scandicci, dopo 14 anni di ricovero. Come si sopravvive a un così lungo periodo di internamento, alla “più lunga ora di vita”? “Essere è essere percepiti”, scriveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Prosegue ‘– ilin’, la serie di otto spettacoli, realizzata in esclusiva su, dopo l’esordio di Gabriele Lavia, con un volto come. Ne ‘La piùora’, lo spettacolo scritto e diretto dallo stesso, l’attore romano veste i panni del poeta, autore de ‘I Canti Orfici’, intellettuale irregolare tra i più imnti del Novecento.conclude la sua vita nel 1932 nel manicomio di Castelpulci a Scandicci, dopo 14 anni di ricovero. Come si sopravvive a un così lungo periodo di internamento, alla “piùora di vita”? “Essere è essere percepiti”, scriveva ...

