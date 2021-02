Tragedia ad Aprilia | cosa è successo

(Di giovedì 11 febbraio 2021)la notte scorsa ad, sulla Via Nettunense all’incrocio con via della Meccanica. Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un tentativo di rianimazione sul posto a seguito dello schianto contro un albero mentre era a bordo di una Lancia Y. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, sembra che il giovane intorno alle 4 abbia investito un istrice ed abbia quindi perso il controllo del mezzo andando addosso all’albero. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di. Purtroppo le condizioni del giovane erano gravissime e nelle scorse ore è deceduto. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da Italia Sera.

La tragedia si è consumata in via Nettunese, nel territorio di competenza del Comune di Aprilia. Secondo le prime informazioni il giovane sarebbe uscito fuori strada intorno alle 4 di notte dopo aver investito un istrice. La tragedia è avvenuta la notte ad Aprilia. A causa di un drammatico incidente ha perso la vita un 25enne di Anzio. La vittima è Leo Wolfango.