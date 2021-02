Tokyo 2020 | indiscrezione dal Giappone | Yoshiro Mori ad un passo dalle dimissioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021)non dovrebbe essere più il presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di. A svelarlo in anteprima sono i mediasi, che preannunciano le imminentidell’83enne. L’uomo comunicherà infatti la sua decisione nella giornata di domani venerdì 12 febbraio in occasione della riunione straordinaria del direttivo. Alla base delle sueci sono le frasi sessiste da lui pronunciate che non sono passate inosservate. L’uomo aveva infatti accusato le donne di “parlare eccessivamente durante le riunioni”, suscitando il disappunto di molte atlete, tra cui Naomi Osaka. SportFace.