The Witcher di Netflix potrebbe apportare un grande cambiamento ad un personaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) La seconda stagione di The Witcher è uno degli spettacoli più attesi dalla community di fan del franchise originale. Questa serie, interpretata da Henry Cavill, è basata sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, una parte della serie TV potrebbe non coincidere con il libro, portando un personaggio ad un drastico cambiamento. Ovviamente se ciò fosse vero ci stiamo addentrando nel territorio degli spoiler, perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite. Ora, un recente rapporto di Redanian Intelligence ha indicato che lo spettacolo avrebbe deviato il suo corso da "Il Sangue degli Elfi", il primo libro di The Witcher, che Netflix adatterà per il secondo capitolo della fiction. Inoltre, il sito online spiega che la ...

