Su Marte festa con 3 sonde per il suo 36esimo Capodanno

Ad una distanza media con la Terra di circa 225 milioni di chilometri, Marte festeggia il suo 36esimo Capodanno in compagnia di ben tre sonde. Grazie al calendario marziano istituito nel 1955, il Pianeta Rosso proprio in questo mese di febbraio celebra infatti il suo 'nuovo anno', un anno che sul pianeta pesa ben 687 giorni terrestri, come dire un compleanno umano ogni 23 mesi circa. Ebbene, a brindare con il pianeta più simile alla Terra sono appena arrivate le prime due ospiti nella sua orbita: la sonda emiratina Hope giunta Martedì scorso 9 febbraio, e la cinese Tianwen-1 arrivata il 10 e che a maggio si calerà addirittura sulla superficie di Marte. Ma per decreterare 'aperte le danze' e alzare i calici, il Pianeta Rosso, il quarto del sistema solare per distanza dal Sole, ...

