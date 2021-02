Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, volano stracci su Instagram: “Lui mi ha querelato” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini se le son dette di ogni su Instagram e la miccia è stata accesa proprio dalla giornalista che ha così commentato la partecipazione al GF Vip del calciatore: “Stefano Bettarini non è Taricone, non è il provocatore intelligente… è quello che abbiamo visto ormai in tutti i reality tra bestemmie e ineleganze varie, e per quello viene riconfermato”. Stefano Bettarini, che con Selvaggia Lucarelli ha in passato una querela finita male (come rivelato da lei), ha immediatamente risposto via social. “Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l’onda mediatica che mi coinvolge. Eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 febbraio 2021)se le son dette di ogni sue la miccia è stata accesa proprio dalla giornalista che ha così commentato la partecipazione al GF Vip del calciatore: “non è Taricone, non è il provocatore intelligente… è quello che abbiamo visto ormai in tutti i reality tra bestemmie e ineleganze varie, e per quello viene riconfermato”., che conha in passato una querela finita male (come rivelato da lei), ha immediatamente risposto via social. “Urge puntualizzare alcune cosine su una giornalista o presunta tale, a cui piace cavalcare l’onda mediatica che mi coinvolge. Eccoti, anche tu pronta a riempirti la bocca ...

