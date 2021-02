Sci alpino | Dominik Paris è 5° nel superG dei Mondiali Kriechmayr precede Baumann e Pinturault

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Pronostico rispettato anche nelmaschile deidi Cortina. A vincere la medaglia d’oro è stato il grande favorito Vincent, al suo primo titolo iridato della carriera. Grande prestazione dell’austriaco, che ha fatto la differenza soprattutto nella parte alta, quella che ha messo più in difficoltà gli atleti in una gara con davvero tante uscite. A sorpresa al secondo posto ha chiuso il tedesco Romed, che ha addirittura sfiorato la medaglia d’oro, chiudendo a soli 7 centesimi dal vincitore. Un risultato davvero clamoroso conche fu terzo in combinata nel 2013, con l’ultimo podio nella specialità in Coppa del Mondo nel 2010. Il bronzo se lo è messo al collo un eccellente Alexis, che ha accusato 38 centesimi dalla testa della classifica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Lara Gut - Behrami è la prima medaglia d'oro di questi Campionati Mondiali di2021 di Cortina . La svizzera, dopo avere letteralmente dominato la stagione in superG in Coppa del Mondo, conferma di essere imbattibile in questa specialità anche al momento giusto, ...Azzurre lontane dal podio nel super - G che ha (finalmente) dato il via ai Mondiali didi Cortina. Undicesimo posto per Marta Bassino, protagonista di una prova senza particolari errori ma non sufficientemente veloce per conquistare un piazzamento più prestigioso. Marta ferma ...Pronostico rispettato anche nel superG maschile dei Mondiali di Cortina. A vincere la medaglia d'oro è stato il grande favorito Vincent Kriechmayr, al suo primo titolo iridato della carriera. Grande p ...Lara Gut-Behrami esulta per la vittoria nel SuperG ai Mondiali di Cortina. Grande delusione per Federica Brignone e Marta Bassino ...