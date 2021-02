Rock & Roll Hall of Fame 2021: i nominati (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Rock & Roll Hall of Fame apre i battenti e svela i nominati di questo 2021. Alcuninomi ci sorprendono, altri ce li aspettavamo. I più votati saranno annunciati nelmese di maggio ed introdotti tra gli dei del Rock durante la cerimonia di Cleveland. Cos’è la Rock & Roll Hall of Fame? A Cleveland, in Ohio, sorge il Rock & Roll Hall of Fame Museum. Si tratta di un sito dedicato alla memoria dei più importanti artisti, produttori, ingegneri del suono e personalità che hanno influenzato l’industria musicale. Era il 1986 quando il primo gruppo di artisti entrò nella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Laofapre i battenti e svela idi questo. Alcuninomi ci sorprendono, altri ce li aspettavamo. I più votati saranno annunciati nelmese di maggio ed introdotti tra gli dei deldurante la cerimonia di Cleveland. Cos’è laof? A Cleveland, in Ohio, sorge ilofMuseum. Si tratta di un sito dedicato alla memoria dei più importanti artisti, produttori, ingegneri del suono e personalità che hanno influenzato l’industria musicale. Era il 1986 quando il primo gruppo di artisti entrò nella ...

filippoconfesso : dedico questo rock al paese che mi h dato i natali e nel quale sono sempre vissuto, Mondolfo P.U.? - FBlas1901 : @LegadoPeron @gabrielapiovan2 La Dra Piovano es puro rock - idkzzo : introducing me de camp rock jajasdhjs - Giu_Fabiana : RT @granmartello: Mr #PianPiano playlist antologiche e rapidi ascolti in dono. NINA SIMONE - MonaiGe : @f_uccheddu Musica rock ovviamente anni 60-70 e 80 poi il buio tranne qualche album e questo vale per tutti i gener… -