Quando riaprono le Regioni e gli impianti da sci: ecco cosa succede da lunedì 15 febbraio 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ il 15 febbraio – stando al decreto legge – la data che sancisce la fine del divieto di spostamento tra Regioni, anche quelle in zona gialla. Ma sarà davvero così? cosa cambierà dal prossimo lunedì? Ricordiamo che per ora ci si può spostare tra Regioni/Province autonome diverse, ma solo a una condizione: autocertificazione alla mano (nel caso di un eventuale controllo) e movimenti possibili solo se necessari (per lavoro, salute o necessità). cosa deciderà di fare il nuovo Governo Draghi se riuscirà a formarsi? Leggi anche: Nuovo Dpcm 6 marzo 2021, cosa cambia con il nuovo decreto: tutte le novità Spostamenti tra Regioni dal 15 febbraio 2021 E se l’Rt nazionale – stando all’ultimo monitoraggio – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ il 15– stando al decreto legge – la data che sancisce la fine del divieto di spostamento tra, anche quelle in zona gialla. Ma sarà davvero così?cambierà dal prossimo? Ricordiamo che per ora ci si può spostare tra/Province autonome diverse, ma solo a una condizione: autocertificazione alla mano (nel caso di un eventuale controllo) e movimenti possibili solo se necessari (per lavoro, salute o necessità).deciderà di fare il nuovo Governo Draghi se riuscirà a formarsi? Leggi anche: Nuovo Dpcm 6 marzocambia con il nuovo decreto: tutte le novità Spostamenti tradal 15E se l’Rt nazionale – stando all’ultimo monitoraggio – ...

