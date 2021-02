"Peccato che non veda un ca***". Beppe Grillo scatena Vittorio Feltri: la fucilata contro Enrico Mentana (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nostro malgrado, tengono banco i deliri grillini. Il balletto ridicolo sul voto sulla piattaforma Rousseau su Mario Draghi, le liti interne, il quesito scritto in modo demenziale (sia nella prima, sia nella seconda versione). Insomma, appesi a un manipoli di votanti, anzi di iscritti, alla piattaforma grillina. Roba da ridere, anche se ci sarebbe da piangere. Sullo sfondo lo scontro, durissimo, tra Beppe Grillo e Davide Casaleggio, il primo favorevole al governo Draghi e il secondo, al contrario, schierato con i frondisti guidati da Alessandro Di Battista, il pentastellato a capo del fronte del "no" all'ex governatore della Bce. E nel corso della sua Maratona in onda su La7, Enrico Mentana si è speso in una riflessione sulle ultime mosse politiche di Beppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nostro malgrado, tengono banco i deliri grillini. Il balletto ridicolo sul voto sulla piattaforma Rousseau su Mario Draghi, le liti interne, il quesito scritto in modo demenziale (sia nella prima, sia nella seconda versione). Insomma, appesi a un manipoli di votanti, anzi di iscritti, alla piattaforma grillina. Roba da ridere, anche se ci sarebbe da piangere. Sullo sfondo lo s, durissimo, trae Davide Casaleggio, il primo favorevole al governo Draghi e il secondo, al contrario, schierato con i frondisti guidati da Alessandro Di Battista, il pentastellato a capo del fronte del "no" all'ex governatore della Bce. E nel corso della sua Maratona in onda su La7,si è speso in una riflessione sulle ultime mosse politiche di...

