Pagelle Al Ahly-Palmeiras 3-2 d c r | voti e tabellino Mondiale per club 2020

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Servono i rigori all’Alper avere la meglio sulnella finale per il terzo e quarto posto delper. I 90 minuti erano terminati 0-0, dopo una partita molto equilibrata e con poche occasioni. Equilibrati, in un certo senso, anche i rigori, visti gli innumerevoli errori per entrambe le squadre. Decisivo l’errore di Felipe Melo: il risultato finale è di 3-2. LA CRONACADI ALAl(4-2-3-1): El Shenawy 6.5; Hany 6.5, Ibrahim 6, Benoun 6, Ayman 6; Fathy 5.5, Elsoulia 6; Taher 5.5, Afsha 5.5 (13? st Sherif 5.5), Akram 5.5; Bwalya 6 (13? st Ajayi 6). Panchina: Lotfy, Shoubir, M. Mohsen, Dieng, S. Mohsen, Saad, Maaloul, Kahraba, El Shahat. Allenatore: Mosimane Pitso ...