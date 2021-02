Owen Farrell | il capitano dell’Inghilterra non si tocca

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Ct Eddie Jones non ha intenzione di far caderesulla base della sconfitta di sabato contro la Scozia, ma dovrà dimostrare molto di più. L’inizio dell’avventurain Six-Nations di Rugby non è stato dei migliori. Anzi ilInglese è stato ampiamente criticato e sono cominciate voci sul fatto che ilpotesse essere sostituito ma per ora il suo posto è ancora saldo, ma con riserva. Rugby Six Nations: oggi in scena Inghilterra-Scozia: cosa è successo in gara? La prestazione sottotono dinella debacle della Calcutta Cup a Twickenham ha portato a un esame approfondito sul suo posto tra la preoccupazione che la sua influenza sul campo sia diminuita a causa di un calo di forma. ...

(C) (Saracens, 89 caps) 11. Jonny May (Gloucester Rugby, 62 caps) 10. George Ford (Leicester Tigers, 73 caps) 9. Ben Youngs (Leicester Tigers, 105 caps) 8. Billy Vunipola (Saracens, 57 ...(C) (Saracens, 89 caps) 11. Jonny May (Gloucester Rugby, 62 caps) 10. George Ford (Leicester Tigers, 73 caps) 9. Ben Youngs (Leicester Tigers, 105 caps) 1. Mako Vunipola (Saracens, 63 ...