“Omosessualità comportamento a rischio”: l’incredibile modulo per il vaccino anti COVID della Asl 5 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cosa cambia ai fini del rischio di ammalarsi di COVID-19 esser omosessuali o etero? Niente, è ovvio. Eppure in un documento per accadere alla vaccinazione anti COVID dell’ASL 5, l’azienda sanitaria locale dello Spezzino, in Liguria, l’Omosessualità viene definita come un “comportamento a rischio” equiparato a quelli di altre categorie come i tossicodipendenti e le prostitute. A denunciare l’incredibile valutazione sul documento dell’ASL 5 è Ferruccio Sansa, che su Facebook pubblica il modulo incriminato e scrive: Un nostro amico ha chiesto all’Asl5 spezzina un modulo per accedere alla vaccinazione COVID-19. Nel documento che gli è stato fornito vengono elencate 30 categorie di persone. Tra i soggetti ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cosa cambia ai fini deldi ammalarsi di-19 esser omosessuali o etero? Niente, è ovvio. Eppure in un documento per accadere alla vaccinazionedell’ASL 5, l’azienda sanitaria locale dello Spezzino, in Liguria, l’viene definita come un “” equiparato a quelli di altre categorie come i tossicodipendenti e le prostitute. A denunciarevalutazione sul documento dell’ASL 5 è Ferruccio Sansa, che su Facebook pubblica ilincriminato e scrive: Un nostro amico ha chiesto all’Asl5 spezzina unper accedere alla vaccinazione-19. Nel documento che gli è stato fornito vengono elencate 30 categorie di persone. Tra i soggetti ...

repubblica : ?? Coronavirus, cosi' in un documento dell'Asl 5 a La Spezia: 'Omosessualita' comportamento a rischio Covid' - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Omosessualità un 'comportamento a rischio #Covid', come la tossicodipendenza o l'abitudine ad andare a prostitute: #La… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Omosessualità un 'comportamento a rischio #Covid', come la tossicodipendenza o l'abitudine ad andare a prostitute: #La… - neXtquotidiano : “Omosessualità comportamento a rischio”: l’incredibile modulo per il vaccino anti COVID della Asl 5… - Libero_official : Omosessualità un 'comportamento a rischio #Covid', come la tossicodipendenza o l'abitudine ad andare a prostitute:… -