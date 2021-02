Milano, assalto in negozio vicino al Duomo: la commessa reagisce e resta ferita (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rapinatore entra da «Yamamay» in piazza Cordusio con una coltello in pugno ma il colpo salta: è caccia al bandito Leggi su lastampa (Di venerdì 12 febbraio 2021) Rapinatore entra da «Yamamay» in piazza Cordusio con una coltello in pugno ma il colpo salta: è caccia al bandito

Italia_Notizie : Benzinai presi d'assalto Ed è caos con il cashback - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Milano, assalto in negozio vicino al Duomo: la commessa reagisce e resta ferita - incostante_enza : RT @RassegnaZampa: #Milano, assalto in negozio vicino al Duomo: la commessa reagisce e resta ferita - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Milano, assalto in negozio vicino al Duomo: la commessa reagisce e resta ferita - RassegnaZampa : #Milano, assalto in negozio vicino al Duomo: la commessa reagisce e resta ferita -