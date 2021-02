Microsoft non unirà ZeniMax nella sussidiaria 'Vault' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire ZeniMax, società madre di Bethesda, lo scorso settembre. Attualmente, il colosso di Redmond è ancora in procinto di ottenere il permesso di concludere l'affare da tutti gli organi legali e legislativi necessari. Come parte di questo processo, sembrava che Microsoft avesse in programma di creare una nuova società chiamata "Vault" con la quale fondere ZeniMax. Ma contrariamente ai report iniziali, non sarà così. Il nome appare in una notifica alla Commissione Europea per l'autorizzazione necessaria per l'acquisizione da $ 7,5 miliardi di ZeniMax e delle sue sussidiarie, tra cui Bethesda Game Studios, iD Software, Arkane e altri. Tuttavia, i ragazzi di UESP hanno sottolineato che la situazione è ben diversa, poiché "a seguito di questa ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha annunciato l'intenzione di acquisire, società madre di Bethesda, lo scorso settembre. Attualmente, il colosso di Redmond è ancora in procinto di ottenere il permesso di concludere l'affare da tutti gli organi legali e legislativi necessari. Come parte di questo processo, sembrava cheavesse in programma di creare una nuova società chiamata "" con la quale fondere. Ma contrariamente ai report iniziali, non sarà così. Il nome appare in una notifica alla Commissione Europea per l'autorizzazione necessaria per l'acquisizione da $ 7,5 miliardi die delle sue sussidiarie, tra cui Bethesda Game Studios, iD Software, Arkane e altri. Tuttavia, i ragazzi di UESP hanno sottolineato che la situazione è ben diversa, poiché "a seguito di questa ...

