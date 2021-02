Meteo Roma del 11-02-2021 ore 19:15 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Meteo Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo prevalentemente stabile nel corso delle ore diurne al mattino Maggiori schiarite al nord-ovest variabile sulle restanti regioni al pomeriggio lumi Sparsi ma senza fenomeni di rilievo associati peggiore in serata con precipitazioni sparse conteneva rapido Carlo nella notte fin verso i 200 metri al centro tempo stabile al mattino con qualche addensamento tra Toscana e Umbria nuvolosità in aumento sui settori adriatici al pomeriggio asciutto sulle regioni tirreniche attese deboli precipitazioni tra serata e nottata sul Marche Abruzzo con neve fino a quote collinari al sud Al mattino piogge sparse sui settori peninsulari tempo generalmente stabile sulle Isole maggiori al pomeriggio residue precipitazioni tra Calabria e Salento asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021)Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo prevalentemente stabile nel corso delle ore diurne al mattino Maggiori schiarite al nord-ovest variabile sulle restanti regioni al pomeriggio lumi Sparsi ma senza fenomeni di rilievo associati peggiore in serata con precipitazioni sparse conteneva rapido Carlo nella notte fin verso i 200 metri al centro tempo stabile al mattino con qualche addensamento tra Toscana e Umbria nuvolosità in aumento sui settori adriatici al pomeriggio asciutto sulle regioni tirreniche attese deboli precipitazioni tra serata e nottata sul Marche Abruzzo con neve fino a quote collinari al sud Al mattino piogge sparse sui settori peninsulari tempo generalmente stabile sulle Isole maggiori al pomeriggio residue precipitazioni tra Calabria e Salento asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata ...

