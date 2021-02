“Lui è peggio di me”, da stasera su Raitre lo show con Giallini e Panariello (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo che si preannuncia esilarante; Marco Giallini e Giorgio Panariello, sono i protagonisti di “Lui è peggio di me”, il nuovo “sit show” della prima serata di Raitre, in onda da stasera giovedì 11 febbraio, per quattro imperdibili appuntamenti, il giovedì alle 21.20. Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. Nel corso delle serate si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro e attualità. “Lui E’ peggio Di Me” tra gli ospiti di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo che si preannuncia esilarante; Marcoe Giorgio, sono i protagonisti di “Lui èdi me”, il nuovo “sit” della prima serata di, in onda dagiovedì 11 febbraio, per quattro imperdibili appuntamenti, il giovedì alle 21.20. Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo, per oltre due ore di spettacolo ricco di sorprese. Nel corso delle serate si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro e attualità. “Lui E’Di Me” tra gli ospiti di ...

