LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Lara Gut-Behrami vicina all'oro, doppietta Svizzera (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 11.19 Petra Vlhova perde tanto nel finale ed è nona a 9 decimi. Brignone è decima, Bassino undicesima. Ci aggrappiamo a Curtoni e Marsaglia, ma per le medaglie servirebbe un miracolo. 11.18 0.34 di ritardo per Vlhova al primo rilevamento, 0.34 al secondo. Attenzione, è da podio… 11.17 La Svizzera Michelle Gisin è ottava a 0.89. Nessuna oggi ha disputato una gara perfetta. Gut-Behrami è in testa perché è l'atleta ad aver sbagliato meno. Ora la mina vagante Petra Vlhova. 11.15 La giovane norvegese Lie è quinta a 65 centesimi. Era una outsider molto temuta. La pista sta tenendo bene, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia possono provarci:

