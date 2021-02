In tempo di Covid aumentano 'fake-mozzarelle', soprattutto sul web (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Labitalia) - In tempo di Covid19 sono aumentate le 'fake-mozzarelle' sui mercati: la Mozzarella di Bufala Campana Dop è ancora più imitata. A rivelarlo il report annuale elaborato dal settore Vigilanza del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che prende in esame le azioni intraprese nel 2020. Centinaia i casi rilevati dall'attività di verifica e il web si conferma il terreno privilegiato per le violazioni. Gli ultimi dati del Consorzio si concentrano proprio sull'attività di 'online brand protection', con rilevazioni che coprono tutto il 2020. Non solo internet e social, però: l'attività di vigilanza sul prodotto da parte degli ispettori del Consorzio in totale ha portato a ben 2.361 azioni di tutela, nonostante le difficoltà e il lockdown da pandemia. Nel complesso, sono circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Labitalia) - Indi19 sono aumentate le '' sui mercati: la Mozzarella di Bufala Campana Dop è ancora più imitata. A rivelarlo il report annuale elaborato dal settore Vigilanza del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che prende in esame le azioni intraprese nel 2020. Centinaia i casi rilevati dall'attività di verifica e il web si conferma il terreno privilegiato per le violazioni. Gli ultimi dati del Consorzio si concentrano proprio sull'attività di 'online brand protection', con rilevazioni che coprono tutto il 2020. Non solo internet e social, però: l'attività di vigilanza sul prodotto da parte degli ispettori del Consorzio in totale ha portato a ben 2.361 azioni di tutela, nonostante le difficoltà e il lockdown da pandemia. Nel complesso, sono circa ...

