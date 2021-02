Filippo Incarbone | camionista scomparso | svolta nelle indagini dopo più di un mese | fermati due uomini per omicidio

Notiziedi_it : Filippo Incarbone, svolta nel caso del camionista scomparso: due uomini arrestati per omicidio - Italia_Notizie : Svolta nel caso camionista scomparso: due arrestati «Delitto forse legato a grosse somme di denaro»… - romatoday : Filippo Incarbone, il camionista scomparso nel nulla da un mese: drammatica svolta nelle indagini… - Today_it : Filippo Incarbone, il camionista scomparso nel nulla da un mese: drammatica svolta nelle indagini - Corriere : Filippo Incarbone, svolta nel caso del camionista scomparso: due uomini arrestati per omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Incarbone

Il giallo della scomparsa dipotrebbe essere arrivato ad una soluzione. È passato più di un mese dallo scorso 27 dicembre, quando, autista di camion di 48 anni salentino ma residente a Vigevano (Pavia) è ...E' stato ucciso e poi gettato nel fiume Ticino: le ultime notizie da ...PAVIA, FEB 11 - Italian police on Wednesday night arrested two men on suspicion of murdering a 48-year-old Italian lorry driver and destroying his body at Vigevano near Pavia just over a month ago. Th ...Svolta nel caso della scomparsa di Filippo Incarbone, camionista 48enne scomparso dallo scorso 3 gennaio a Vigevano, in provincia di Pavia ...