Di Battista lascia i 5 Stelle | Non posso far altro che farmi da parte

LegaSalvini : **FLASH -GOVERNO: DI BATTISTA, 'NON POSSO CHE FARMI DA PARTE'- FLASH** = Terremoto nei 5 Stelle, Di Battista lasci… - LegaSalvini : ++ #DIBATTISTA LASCIA I 5 STELLE: 'NON POSSO FAR ALTRO CHE FARMI DA PARTE' ++ - fanpage : Alessandro Di Battista lascia il M5S dopo l'esito del voto su #Rousseau - DocenteCarla : RT @Noiconsalvini: **FLASH -GOVERNO: DI BATTISTA, 'NON POSSO CHE FARMI DA PARTE'- FLASH** = Terremoto nei 5 Stelle, Di Battista lascia. ht… - Mascherino2 : RT @Libero_official: #DiBattista ha lasciato ufficialmente il #M5s: 'Proprio non posso accettare di appoggiare il governo #Draghi' https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista lascia

Alessandro Dii M5s . In una diretta Facebook Diha respinto il sì a Draghi arrivato dalla piattaforma Rousseau: "Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti. Reputo gli ...Passa la linea di appoggio all'ex presidente della Bce. Grillo posta una foto che ritrae Draghi in bilico su un cornicione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo guarda da una ..."Stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del M5S, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte.Alessandro Di Battista lascia il Movimento 5 Stelle. "Stavolta non ce la faccio . Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del ...