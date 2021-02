Cristiano Ronaldo e Georgina, relax sulla neve: felicità e sorrisi per la coppia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo si gode i 'momenti'. Il portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della sua Georgina Rodriguez. I due hanno trascorso una giornata di relax sulla neve nei giorni scorsi, approfittando di qualche ora libera di CR7.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLKDwYvA aN/" Golssip. Leggi su golssip (Di giovedì 11 febbraio 2021)si gode i 'momenti'. Il portoghese ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia della suaRodriguez. I due hanno trascorso una giornata dinei giorni scorsi, approfittando di qualche ora libera di CR7.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLKDwYvA aN/" Golssip.

ODonnellDale : @goal ???? Sergio Ramos ?????????????? Bruno Fernandes ???? Cristiano Ronaldo ???? Erling Haaland ???? Kylian Mbappe - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Bentancur ???? Rabiot ???? Bernardeschi ???? K… - goal : Juventus are considering extending Cristiano Ronaldo's contract until 2023, according to Tuttosport ???? - wealth_akorede : RT @CRonaldoNews: Cristiano Ronaldo vs Maldini ???? - CRonaldoNews : Cristiano Ronaldo vs Maldini ???? -